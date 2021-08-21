"الخارجية البحرينية": نسمح باستخدام مطاراتنا لتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان

قالت وزارة الخارجية البحرينية إن المنامة قد قررت السماح باستخدام مطاراتها من أجل تيسير عملية الإجلاء التي تتم في أفغانستان.

وحسب بيان نشرته أورونيوز، أكدت الخارجية البحرينية أن المسؤولية الأخلاقية لدولة البحرين، إضافة إلى الموقع الجغرافي، يحتمان الإسهام في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان.

وقد نشرت وزارة الخارجية البحرينية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تأكيدها بأنها تتابع الوضع في أفغانستان باهتمام.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإسهام يتجلى في تسهيل عملية الإجلاء، عن طريق استخدام موقع المملكة كنقطة عبور، حسب تعبيره.

يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي تتم من مطار كابل اتخذت بعدا إنسانيا، بعد أن زاد الإقبال بدرجة كبيرة في فرار مواطنين أفغان تجاه مطار العاصمة.

وتباطأت رحلات الإجلاء الأمريكية، بعد أن اكتفت بعض الدول الخليجية بما قبلته من اللاجئين الأفغان.

** تابع المزيد من أخبار حركة طالبان على سبوتنيك