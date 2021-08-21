"الخارجية البحرينية": نسمح باستخدام مطاراتنا لتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان

وحسب بيان نشرته أورونيوز، أكدت الخارجية البحرينية أن المسؤولية الأخلاقية لدولة البحرين، إضافة إلى الموقع الجغرافي، يحتمان الإسهام في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان.
وقد نشرت وزارة الخارجية البحرينية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تأكيدها بأنها تتابع الوضع في أفغانستان باهتمام.
مملكة #البحرين تتابع باهتمام الأحداث الجارية في #أفغانستان https://t.co/LqIsV9AVI0 pic.twitter.com/efk1bxwz8T— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) August 20, 2021
وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإسهام يتجلى في تسهيل عملية الإجلاء، عن طريق استخدام موقع المملكة كنقطة عبور، حسب تعبيره.
يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي تتم من مطار كابل اتخذت بعدا إنسانيا، بعد أن زاد الإقبال بدرجة كبيرة في فرار مواطنين أفغان تجاه مطار العاصمة.
وتباطأت رحلات الإجلاء الأمريكية، بعد أن اكتفت بعض الدول الخليجية بما قبلته من اللاجئين الأفغان.
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