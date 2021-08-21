تقرير دولي: لبنان من الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران

قال تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن لبنان من الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع النشرة اللبناني، فإن لبنان​، مضافا إليها ​بنغلادش​ ونيجيريا​ وزيمبابوي​، من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران.

وأظهر التقرير أن نحو 60% من إجمالي مستحقات شركات الطيران البالغة 963 مليون دولار، تتحملها هذه الدول.

We urge govt's to abide by international agreements & treaty obligations to enable ✈️ to repatriate close to nearly $1 billion in blocked funds from the sale of tickets, cargo space, and others.



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وقد نشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالبا الحكومات بسداد هذه المستحقات.

وقال: "نحث الحكومات على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والالتزامات التعاهدية لتمكين إير بلان من إعادة ما يقرب من 1 مليار دولار من الأموال المحظورة من بيع التذاكر ومساحة الشحن وغيرها".

ووفقا لما رصده التقرير، فقد وصلت مستحقات شركات الطيران لدى الغير في 20 دولة في ​العالم​ إلى نحو مليار ​دولار​.

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