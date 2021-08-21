تونس تتسلم 20 ألف لتر أكسجين من إيطاليا

شهد ميناء رادس التونسي، اليوم السبت، وصول 20 ألف لتر من الأكسجين، قادمة من إيطاليا.

وحسب موقع قناة نسمة التونسية، فقد تسلمت تونس 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا، في حضور وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندير، والمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجمهورية الإيطالية بتونس توماسو سانسوني.

وتأتي الشحنة الإيطالية كإسهام في الجهود الدولية المبذولة لمساعدة تونس في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتعاني تونس من أزمة في وفرة الأكسجين الذي يحتاجه مرضى فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المرضى بصورة تفوق المتاح منه في المستشفيات التونسية.

واستقبلت تونس أواخر يونيو/ حزيران مليون لتر من الاكسجين مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك استقبلت قبلها بأيام سفينة محملة بالاكسجين من فرنسا، بعد وعد أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة في احتواء الأزمة بتونس.

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