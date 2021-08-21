"5+5" العسكرية الليبية تشرف على إطلاق سراح سجناء من المنطقة الغربية

أشرفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اليوم السبت، على عملية إطلاق سراح سجناء من المنطقة الغربية.

وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية فقد أشرف أعضاء من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 على إطلاق سراح 17 سجينا من المنطقة الغربية.

وقالت مصادر إن السجناء المطلق سراحهم، ينتمون إلى المنطقة الغربية، وكانوا موقوفين في المنطقة الشرقية.

وأكدوا أن أعضاء اللجنة أشرفوا على عملية تسليمهم لحكماء وأعيان مدينة مصراتة بعد الإفراج عنهم.

وخلال كلمات لهم أثناء فعاليات التسليم أكد أعضاء اللجنة أن مثل هذه العمليات تفتح الباب واسعا أمام المصالحة الشاملة، عقب الانتهاء من مشروع تسليم كافة الأسرى.

وشددوا على أن "اللجنة لن تتخلى عن مشروعها الوطني لإيقاف الحرب وفتح الطريق وتبادل الأسرى".

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