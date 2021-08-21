المغرب يتسلم نحو مليوني جرعة من لقاحين مختلفين

وصلت إلى المغرب اليوم السبت، شحنتان من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا، تقتربان من 2 مليون جرعة.

وحسب موقع هسبريس المغربي، فقد وصلت الشحنة الأولى صباح اليوم وهي تحمل مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني وذلك لتعزيز مخزون المملكة من هذا اللقاح.

وبعدها بساعات وصلت شحنة أخرى من لقاح "فايزر"، تحمل 950 ألف جرعة من هذا اللقاح.

وأكدت مصادر للموقع المغربي أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، قامت بالتعامل مع الشحنتين، من خلال شاحناتها، حيث تم نقلهما إلى مقر الوكالة المستقلة للتثليج، بمدينة الدار البيضاء.

وقالت المصادر إن الشحنات ستظل في هذا المقر في انتظار التوزيع على مختلف مراكز التطعيم داخل المملكة المغربية.

يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية كانت قد أعلنت أمس الجمعة، أن 17 مليونا و220 ألفا و526 شخصا؛ هم من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة المغربية في بيانها أن 12 مليونا و810 آلاف و14 شخصا، هم من تلقوا الجرعة الثانية.

** تعرف على المزيد من أخبار فيروس كورونا على سبوتنيك