استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في انتظار خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

تغيرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، يوم الجمعة المقبلة.

وبحسب "رويترز"، فإن الخطاب من المتوقع أن يعطي أدلة بشأن موعد بدء البنك المركزي في خفض مشترياته من السندات.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز، أن معظم صانعي السياسة يتقاربون بشأن خطة من شأنها أن تؤدي إلى خفض برنامج شراء السندات بحلول نهاية عام 2021، على الرغم من الخلاف حول سرعة خفض المشتريات.

ومع ذلك، أثار الاستمرار في حالات كورونا مخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع وأن جدول تطبيع السياسة النقدية سيتأخر.

وتغير عائد السندات لأجل 10 سنوات قليلاً في اليوم عند 1،265%، يقع العائد القياسي في نطاق ضيق بعد انخفاضه من أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.379%، والذي لامس في 12 أغسطس/آب، ولا يزال فوق أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.127% كان قد سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

حذّر المحللون من قراءة الكثير عن تحركات أسعار السندات لأن أحجام التداول منخفضة والعديد من التجار والمستثمرين يخرجون لقضاء عطلة الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

ستبيع وزارة الخزانة الأمريكية ديونًا بقيمة 183 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك 60 مليار دولار في سندات لمدة عامين يوم الثلاثاء، و61 مليار دولار في سندات لأجل 5 سنوات يوم الأربعاء، و62 مليار دولار في سندات لأجل 7 سنوات يوم الخميس.

من جهته قال إريك نيلسون، المحلل الاستراتيجي في Wells Fargo: "تميل التغييرات الأكبر في الأداء لشهر أغسطس بأكمله إلى الانخفاض"، لافتا إلى أنهم "يشكون في أن ينخفض ​​عائد 10 سنوات كثيرًا، لكننا لا نرى سوى القليل من المحفزات القصيرة الأجل لحركة صعودية كبيرة".

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