فيديو يظهر زحاما شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر وسائل إعلامية محلية، زحاما شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات.

وحسب جريدة "عكاظ" السعودية فقد أظهر المقطع عودة بعض السيارات إلى السعودية بسبب تعطل النظام، وذلك عقب الانتظار لمدة تفوق الساعتين.

يشار إلى أن جسر الملك فهد جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بطول يبلغ 25 كيلو مترا وعرض 23.2 مترا، ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة.

وقد افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، فيما أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74.000) مسافر يومياً.

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