فيديو يظهر زحاما شديدا فوق جسر الملك فهد بعد تعطل نظام الجوازات

وحسب جريدة "عكاظ" السعودية فقد أظهر المقطع عودة بعض السيارات إلى السعودية بسبب تعطل النظام، وذلك عقب الانتظار لمدة تفوق الساعتين.
🎥#فيديو| ازدحام كبير للمركبات في جسر الملك فهد مع تعطل النظام، وعودة بعض المركبات إلى #السعودية بعد انتظار ساعتين.— عكاظ (@OKAZ_online) August 26, 2021
تصوير: محمد الشهراني @mffaa1 #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #Corona https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/S7MG5h48Az
يشار إلى أن جسر الملك فهد جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بطول يبلغ 25 كيلو مترا وعرض 23.2 مترا، ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة.
وقد افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، فيما أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74.000) مسافر يومياً.
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