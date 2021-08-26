وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع المطالبات بإعانات البطالة بين الأمريكيين

زاد عدد المطالبات على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة زيادة طفيفة، حسبما أعنلت وزارة العمل في واشنطن اليوم الخميس.

ووفقا لبيان وزارة العمل الأمريكية الذي نشرته رويترز فإن 353 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على دعم الدولة الأسبوع الماضي، بزيادة 4000 عن الأيام السبعة السابقة.

ولا يزال الطريق طويلا قبل عودة سوق العمل إلى طبيعته بعد ركود كورونا، حيث حدث انخفاض حاد في التطبيقات الأولية منذ أن بلغت القيمة القياسية 6.149 مليون في بداية أبريل 2020 خلال موجة كورونا الأولى.

ومع ذلك، فإنها تظل أعلى من النطاق 200000 إلى 250000 الذي يسميه الاقتصاديون ظروف سوق العمل الصحية.

وأوضحوا أن قلة أماكن رعاية الأطفال والخوف من الإصابة بفيروس كورونا هما المسؤولان بشكل مشترك عن نقص العمالة الذي تشكو منه العديد من الشركات حاليًا.

وفي نهاية شهر يونيو، كان هناك رقم قياسي قدره 10.1 مليون وظيفة شاغرة، فيما يقل عدد الموظفين بحوالي 5.7 مليون عن ذروته في فبراير 2020.

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