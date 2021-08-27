وزير الخارجية الروسي: نأسف للفشل في تنفيذ الاتفاقات بين الولايات المتحدة وطالبان

قال وزير الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو تأسف للفشل في تنفيذ الاتفاقات بين الولايات المتحدة وطالبان.

روما – سبوتنيك، ووفقا لتصريحات لافروف، عقب لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي، فإن هذا لم يحدث فقط بسبب موقف طالبان.

وقال لافروف: "كما هو الحال دائمًا، إذا لم يتم تحقيق أي شيء على طاولة المفاوضات، فهناك مخاطر كبيرة في تجدد العمليات العسكرية"، لافتا إلى أن "هذا ما حدث بالفعل".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده كانت "على استعداد لدعم الاتفاقات التي توصل إليها الأمريكيون مع طالبان، والتي للأسف، فشلوا في تنفيذها، وهذا ربما ليس فقط بسبب موقف طالبان".

ووفقا للافروف، فإن المرحلة الأخيرة، قبل أن تشن حركة "طالبان" هجوما واسع النطاق، كانت قد شهدت توجها ملحوظا نحو إطالة فترة محادثات السلام.

وقد عقد لافروف مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، أكد فيه الأخير أن روسيا شريك أساسي في إدارة الأزمة في أفغانستان، قائلا: "نحن مقتنعون بأن موسكو لاعب أساسي في التعامل مع الأزمة الحالية والتوصل إلى موقف دولي موحد في المستقبل".

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