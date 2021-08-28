طبيبة تتحدث عن الاختلاف بين الأجسام المضادة واللقاح ضد "كورونا"

صرحت طبيبة روسية بأن المناعة بعد الإصابة بـ"كوفيد-19" أقوى منها بعد التطعيم.

نصحت الطبيبة أوكسانا درابكينا، بضرورة التطعيم من أجل عدم الإصابة بالمرض.

وأضافت الطبيبة، قائلة "المناعة بعد المرض أقوى، وهي أكثر كثافة، وفي رأيي، تحمي بشكل أفضل من إعادة العدوى"، بحسب ما صرحت على قناة "روسيا 24".

وأشارت إلى أن استجابة الجسم المضاد بعد التطعيم أقل من استجابة الشخص للمرض.

في الوقت نفسه، أكدت درابكينا أنه من الأفضل أن يتم التطعيم حتى لا تمرض.