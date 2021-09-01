الصحة العالمية: رصد متحور جديد لكورونا تحت اسم "مو"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، ظهر للمرة الأول في كولومبيا، يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية، إن النسخة الجديدة من متحور كورونا سجلت باسم "مو"، ويعرف علميا باسم "بي. 1.621"، ومنذ ظهوره في يناير الماضي تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، بحسب وكالة (أ ف ب).

وأشارت المنظمة إلى أن المتحور الجديدة لديه طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة وهو ما جعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها.

ولفت إلى أن "مو" يحتوي على "كوكبة من الطفرات التي تشير إلى خصائص محتملة للهروب المناعي أي تجنب الدفاعات المناعية ومقاومة اللقاحات".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن الانتشار العالمي للمتحور "مو" قد انخفض بين حالات الإصابة الراهنة بكورونا، إذ يقدر حاليا بأقل من 0.1%، إلا أن الانتشار قد ازداد في كولومبيا بنسبة 39% والإكوادور بنسبة 13%.

وقرّرت منظمة الصحّة العالمية أن تطلق على المتحوّرات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أيّ وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.

وحتى الآن، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك أربع نسخ متحوّرة مثيرة للقلق، بينها المتحور "ألفا" التي انتشرت حتى اليوم في 193 دولة والمتحوّر "دلتا" التي انتشرت حتى اليوم في 170 دولة، في حين هناك خمس متحوّرات أخرى يجب مراقبتها (بما في ذلك المتحورة "مو").

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