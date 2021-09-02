"المستقبل" اللبناني: كل ما يقال عن حصة للحريري في حكومة ميقاتي غير صحيح

قال تيار "المستقبل" اللبناني، إن كل ما يقال عن حصة لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري في حكومة ميقاتي غير صحيح.

وحسب موقع قناة "الجديد" نفت مصادر رفيعة في تيار ​"المستقبل"، صحة التسريبات الاعلامية، التي يتم ترويجها عن حصة وزارية لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في حكومة ميقاتي.

"المستقبل": الرئيس الحريري مستمر في دعم جهود الرئيس المكلف لتشكيل حكومة اليوم قبل غدhttps://t.co/iMNb4KLUwL — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 2, 2021

وقالت: "هذه التسريبات لا تمت للحقيقة بأي صلة وهي غير صحيحة، ولم يطلب الحريري اي حصة وزارية".

وأكدت أن الحريري مستمر في دعمه لنجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف، لتشكيل حكومة اليوم قبل غد.

وشددت على أن كتلة تيار "المستقبل" ستمنح الحكومة المزمع تشكيلها ثقتها أثناء التصويت لها بلا أي مطالب.

يشار إلى أن لبنان فشل منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت قبل عام، في تشكيل حكومة، حيث تم تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه اعتذر في 15 يوليو/ تموز. وفي الشهر نفسه، كُلف ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011.

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