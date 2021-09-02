وزير الخارجية التركي: يجب أن يكون هناك قوة دولية لتأمين مطار كابول

أكد وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، ضرورة وجود قوة دولية لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وحسب ما نقلته "تي آر تي عربي" فإن أوغلو أكد على ضرورة العمل على تأمين أفغانستان وسوريا من أجل إعادة اللاجئين بشكل آمن.. على حد قوله.

#عاجل | وزير الخارجية التركي: يجب أن يكون هناك قوة دولية لتأمين مطار #كابل — TRT عربي (@TRTArabi) September 2, 2021

وفي شأن آخر قال الوزير التركي إن بلاده التزمت بتعهداتها بشأن منع تدفق اللاجئين بنسبة 95%.

وكان فريقان فنيان من تركيا وقطر قد وصلا أمس الأربعاء إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، لإدارة المهام الفنية بالمطار، وذلك بعد أن تسلمته حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إثر رحيل كافة القوات الأجنبية نهائيا.

#عاجل | جاوش أوغلو: #تركيا التزمت بتعهداتها بشأن منع تدفق اللاجئين بنسبة 95% — TRT عربي (@TRTArabi) September 2, 2021

وقال مصدر من "طالبان" لوكالة سبوتنيك: "فرق فنية تركية وقطرية وصلت لمطار كابول لتنفيذ الشق الفني في إدارته".

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد، في حين علق الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية قائلا: "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجهم".

يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما شاركت فيها عشرات الجيوش، وكان هدفها الأول هو الإطاحة بنظام حكم "طالبان".

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