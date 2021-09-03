مخاوف أمريكية من تسرب نفطي محتمل في لويزيانا بعد إعصار "إيدا"

أبدت السلطات الأمريكية تخوفاتها من وجود تسرب نفطي محتمل في لويزيانا، بسبب تداعيات إعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق من البلاد.

ووفقا لتصريحات صادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن طائرة استطلاع أُرسلت إلى منطقة في لويزيانا، تضررت بشدة من إعصار "إيدا"، بعد اكتشاف تسرب نفطي في مصفاة.

وقال متحدث باسم وكالة حماية البيئة لـ"رويترز"، إن الطائرة التي أقلعت من تكساس ستجمع بيانات عن مصفاة "فيليبس 66" ومواقع أخرى ذات أولوية.

ووقعت فيضانات في مصفاة ألاينس، حسبما ذكرت "فيليبس 66" سابقًا، مؤكدة أنه تم اكتشاف تقزح غير معروف المصدر في بعض المناطق التي غمرتها الفيضانات في المصفاة.

وقالت الشركة: "في الوقت الحالي، يبدو أن البقعة آمنة ويتم احتواؤها داخل مجمع المصفاة، وتم الإبلاغ عن الحادث للوكالات التنظيمية المناسبة عند اكتشافها".

وأضافت "فيليبس 66" أن التقييم الكامل للأضرار الناجمة عن مرور إعصار "إيدا" جار، والمصفاة لا تزال مغلقة.

كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بحدوث تسرب نفطي محتمل بالقرب من منصة بحرية في خليج المكسيك بعد فحص اللقطات الجوية لمنطقة الكارثة، حيث تظهر الصور بقعة بنية سوداء بطول عدة أميال في المياه جنوبي بورت فورشون، في لويزيانا.

يشار إلى أن إعصار "إيدا"، كان قد ضرب لويزيانا الأحد الماضي، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت ساحل خليج المكسيك الأمريكي، وقد تحول إلى عاصفة استوائية قبل أن يشق طريقه إلى شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة.

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