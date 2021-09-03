الداخلية القطرية: انتهاء مرحلة الاعتراض على الكشوف الأولية لمرشحي الشورى

وحسب بيان نشرته جريدة الشرق القطرية، فقد تم إغلاق باب الاعتراض والتظلم على كشوف مرشحي انتخابات مجلس الشورى القطري، التي من المفترض أن تكون في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولفت البيان إلى أن تقديم طلبات التظلم كان قد بدأ، الثلاثاء 31 أغسطس/ آب الماضي، حسبما حدده البرنامج الزمني للانتخابات.

وأوضح أن عددا من المواطنين تقدموا بطلبات اعتراض على بعض الكشوف، إلى لجنة المرشحين، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إليهم، وسجلت طلباتهم بعد أن قدموا المستندات المطلوبة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، الاثنين الماضي، أكدت فيه أن لجنة المرشحين هي التي ستقوم بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، مشيرة إلى أن انقضاء هذه المدة دون رد يعتبر رفضا ضمنيا.

وأوضح البيان أن كشوف المرشحين النهائية سيتم إعلانها في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وستبدأ مرحلة الدعاية في اليوم نفسه.

يشار إلى أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان قد أصدر مرسوما يحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في البلاد.

ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت، الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

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