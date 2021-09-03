رواد روس يستعدون لقضاء أكثر من 7 ساعات في الفضاء الخارجي

من المقرر افتتاح فتحة المخرج لوحدة "بويسك" في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، الساعة 35: 17 بتوقيت موسكو.

وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المخطط لها، سيعود أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف إلى المحطة في الساعة 00:10 بتوقيت موسكو في 4 سبتمبر/أيلول.

هذا هو السير رقم 49 في الفضاء المخطط له، وسيكون الأول في سلسلة مخصصة لدمج وحدة المختبر متعددة الأغراض "ناوكا"، والتي أصبحت جزءا من محطة الفضاء الدولية في نهاية يوليو 2021. وفقا لـ "روسكوسموس"، سيتعين على رواد الفضاء قضاء أكثر من 7 ساعات خارج المحطة.

وسيكون برنامج عمل رائدي الفضاء مكثفا، حيث سيتعين على أوليغ وبيتر، توصيل كابلات نظام الإمداد بالطاقة بوحدة "ناوكا"، وتركيب درابزين متقاطع على حجرة شحن الأدوات الثانية ودرابزين متقاطع للانتقال من الثانية إلى مقصورة شحن الأدوات الأولى، وتوصيل كبل "إثيرنت" بالوحدة الروسية الجديدة.

وفي حال كان لدى الطاقم متسع من الوقت فسوف يقومون بوضع منصة تثبيت بثلاث وحدات "بويسك" على وحدة "بيروسيك م س ن".

ولإكمال اختبارات الطيران ودمج وحدة "نوكا" في المحطة الفضائية في عام 2022، فإن ذلك سيتطلب 8 عمليات سير في الفضاء.

وسيؤديها رائدا الفضاء أنطون شكابلروف وبيتر دوبروف، وستقام إحداها في أبريل/نيسان، وثلاثة أخرى في مايو/أيار، وواحدة في يونيو/حزيران.

هذا وسيبدأ البث المباشر في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، على الموقع الرسمي لشركة "روسكوسموس" وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.