وزير الخارجية البريطاني يوجه الشكر لقطر بسبب أفغانستان

وحسب لقاء له مع قناة "الجزيرة" قال دومنيك: "أصدقاؤنا القطريون قاموا بعمل مدهش، سواء من خلال المساعدة في عمليات الإجلاء، أو كنقطة حوار مهمة مع اللجنة السياسية لطالبان".

وعما ستفعله بلاده إزاء التعامل مع أفغانستان تحت حكم "طالبان" أكد أن هناك رغبة لدى بلاده في فتح قنوات التواصل مع حركة "طالبان"، قائلا: "لدينا قائم جديد بالأعمال في أفغانستان وهو مقيم هنا في قطر، ونريد أن نتمكن من الانخراط مباشرة معهم عندما يكون الوضع آمنا للقيام بذلك".

وقال: "هناك اختبارات حقيقية مبكرة لطالبان تجري، ونريد أن نكون قادرين على التواصل معهم لمعرفة ما إذا كانوا سيحترمون تعهداتهم التي قطعوهاعلى أنفسهم".

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