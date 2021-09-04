الأمين العام للأمم المتحدة: سأعقد مؤتمرا إنسانيا من أجل أفغانستان في 13 سبتمبر

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عزمه عقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى من أجل أفغانستان في الـ 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وحسب ما كتبه غوتيريش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المؤتمر الدولي المزمع ستعقده الأمم المتحدة في جنيف يوم 13 سبتمبر، للمساعدة في تجنب ما وصفه غوتيريش بأنه "كارثة إنسانية تلوح في الأفق".

Now more than ever, Afghan children, women & men need support & solidarity from the international community.



I will convene a high-level humanitarian conference for Afghanistan on 13 September to advocate for a swift scale-up in funding & full, unimpeded access to those in need. pic.twitter.com/nOnoNFCEuy — António Guterres (@antonioguterres) September 3, 2021

وقال غوتيريش: "إن الأطفال والنساء والرجال الأفغان يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الدعم والتضامن من المجتمع الدولي، لذا سأعقد مؤتمرًا إنسانيًا رفيع المستوى لأفغانستان في 13 سبتمبر للدعوة إلى زيادة سريعة في التمويل والوصول الكامل دون عوائق إلى المحتاجين".

Amid a severe drought & with a harsh winter on the horizon, extra food, shelter & health supplies must be urgently fast-tracked into Afghanistan.



I call on all parties to facilitate safe & unimpeded humanitarian access for supplies & for all humanitarian workers – men & women. — António Guterres (@antonioguterres) September 3, 2021

وأكد الامين العام للأمم المتحدة أنه وفي خضم الجفاف الشديد ومع اقتراب فصل الشتاء القاسي في الأفق، يجب الإسراع بإدخال المزيد من الطعام والمأوى والإمدادات الصحية بسرعة إلى أفغانستان.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق للإمدادات، قائلا: "نحن بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي معًا ويدعم الشعب الأفغاني".

وكانت وكالات إغاثة دولية قد أكدت أن العديد من الأفغان يكافحون لإطعام عائلاتهم وسط جفاف شديد، قبل أن يستولي مقاتلو طالبان على السلطة الشهر الماضي، وقد يواجه الملايين الآن المجاعة مع عزلة الدولة وانهيار الاقتصاد.

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