الرئيس التونسي لأعضاء الكونغرس: لم أقم بانقلاب وإنما استعملت نصا دستوريا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي، أنه لم يقم بانقلاب، وإنما استعمل نصًّا في الدستور ليحافظ على الدولة التونسية.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد استقبل الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، وفدا من الكونغرس الأمريكي، كان من بين أعضائه السيناتور كريس مورفي.

وقال سعيد: "إن الذين يتحدثون عن انقلاب لا يعرفون القانون، بل يشوهونه، فالانقلاب لا يكون انقلابا إلا إذا كان خارج الشرعية الدستورية"، مؤكدا: "أما ما قمت به فهو استعمال نص دستوري لأحافظ به على الدولة التونسية التي كانت تتهاوى"، على حد قوله.

وفي إطار وصفه لهؤلاء الذين يقصدهم، قال: "لقد اعتبروا أن الدولة غنيمة، ويمكن أن تكون بالنسبة إليهم أداة لتجويع الشعب التونسي"، مستشهدا بما حدث في أزمة كورونا، قائلا: "إن الموتى صاروا في تونس بالمئات بسبب كورونا، فهم لا يجدون حتى الأكسجين الذي يبقي على حياتهم".

وأوضح سعيد أن ما قام به استند إلى عودة التونسيين للاحتجاج في الشارع مرة أخرى يطالبون بحقهم في الحياة والكرامة.

وأعرب الرئيس التونسي عن ما قال إنها قناعته بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون في مختلف المجالات.

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