السيسي: طلبت من رئيس الحكومة البحث عن موارد لجمع أموال أكثر لـ "تحيا مصر"... فيديو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه طلب من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي البحث عن موارد لجمع أموال أكثر لصندوق "تحيا مصر".

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، قال السيسي: "الـ 100 مليار لسه ما جوش لغاية دلوقتي، وقلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شوف وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده نحشدها في ظل الظروف التي تمر بها مصر".

تصريحات السيسي جاءت خلال كلمة له على هامش الاحتفال الذي أقيم بعنوان "أبواب الخير"، والذي يستهدف تحسين أحوال المعيشة لنحو 5 ملايين مواطن.

وخاطب السيسي الحضور، قائلا: "أنتم شايفين الجهد وقد إيه محتاجين نساعد الناس ونطور أكتر من كده"، لافتا إلى أن الصندوق دخل في "موضوع الإسكان وحاولنا نحقق نجاح واتكلمنا في المبادارت الصحية وممكن الصندوق يحق نجاح فيها، والغارمين والغارمات بالمساهمة مع منظمات المجتمع المدني وأطفال بلا مأوى"، مؤكدا: "كل ما يكون قدرتنا المالية كبيرة كل ما ما هنعمل أكتر".

وشكر الرئيس السيسي كل من أسهم في فعالية أبواب الخير، لافتا إلى أنه "قد إيه وصل للناس وهو جهد منظم جدا ومخلص جدا وكبير".

يشار إلى أن بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، كان قد صرح بأن احتفالية "أبواب الخير" يتم تنظيمها من خلال صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، وتاتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

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