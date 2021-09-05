السودان لإثيوبيا: كفوا عن عدوانيتكم في التعامل معنا

وحسب بيان للخارجية السودانية نشرته وكالة الأنباء الرسمية سونا، أكدت أنها تابعت التصريحات التي وصفتها بـ "المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن إدّعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية".

وشجب البيان هذه التصريحات، مؤكدا أنها "لا أساس لها من الصحة"، واصفا إياها بأنها "ذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي".

وأكد على التزام السودان بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال البيان إن الحكومة الإثيوبية "درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حدة أوضاعها الداخلية"، مطالبا "بالكفّ عن العداونية في التعامل مع السودان، ووقف تكرار الإدعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة" .

كما شدد البيان على أن "السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا"، ومؤكدا أن "السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، ولا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها".

وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، في وقت سابق، عن إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، بعد تسللهم من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه.

من جانبه، قال منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل، العقيد سيفو إينغي، إن "الجيش الإثيوبي أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 "إرهابيا" وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام".

ولفت المسؤول الإثيوبي، حسب تصريحات منشورة على صفحة الجيش الإثيوبي في "فيسبوك"، إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تكبدت هزيمة، وتوجه جزءا كبيرا من قواتها إلى الشمال"، مضيفا: "التحقوا بأعدائنا التاريخيين بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا"، ونشر الجيش صورا قيل إنها تظهر أسلحة تمت مصادرتها خلال العملية.

من جانبها نفت السودان الاتهامات الإثيوبية جملة وتفصيلا، وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبو هاجة، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية "بعيدا عن السودان".

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