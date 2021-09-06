الرئيس الإسرائيلي: اجتماع غانتس وعباس خطوة مهمة لتجديد العلاقات

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن اجتماع وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خطوة مهمة.

وحسب مقابلة له مع القناة 13 الإسرائيلية، قال يتسحاق: "اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد الماضي خطوة جيدة ومهمة".

واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن إعادة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية خطوة صحيحة، لأنها بحسبه "ستسهم في أمن إسرائيل".

ولذلك دعا يتسحاق خلال المقابلة إلى إعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، رافضا التعليق على ما سبق وصرح به رئيس الوزراء نفتالي بينيت من عدم رغبته إجراء مباحثات مع الفلسطينيين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كان قد أكد مساء أمس الأحد عدم رغبة الفلسطينيين في العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بشكلها السابق مشددا على أنهم يريدون "مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

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