إلى محبي المخلل... 5 فوائد غير متوقعة

كثيرون هم أولئك الذين لا يستطيعون تناول أي طعام دون وجود "المخلل"، ويواجهون سيلا من النصائح بعدم الإكثار منه نظرا لخطورته.. لكن هل فكر أحد في فوائده؟.

حسب موقع تريب آند تريكس، فعلى الرغم من أن المخلل يبدو أنه ليس أكثر من خيار مثلا وملح وأعشاب، إلا أنه في بعض النواحي يتضح أنه دواء حقيقى لأمراض كثيرة.

فما أوجه الاستفادة من المخلل؟

· إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة أجريت في اليابان، فإن الاستهلاك اليومي للخل يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم، ومعروف أنه مكون رئيسي في المخللات.

· إزالة التشنجات العضلية

حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول المخللات وعصيرها يقلل من تقلصات العضلات لدى الرياضيين.

فإذا كنت تستعد لمباراة مهمة أو كنت تخشى ببساطة من التشنج، فجرب مخللًا بالإضافة إلى كوب من عصيره.

· الفيتامينات ومضادات الأكسدة

بالإضافة إلى منع التقلصات، فإن المخللات غنية جدًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات "سي و إي"، وهي عبارة عن كوكتيل فيتامين حقيقي ومعدّل مناعي قوي الكل في واحد، وفقًا لدراسة أجرتها مجلة "كوزموبوليتان"، وهو ما يعني باختصار.. وداعًا للبرد والأنفلونزا.

· مفيد للدورة الشهرية للنساء

إذا كنت تشتهين شيئًا مالحًا في أسوأ أيام دورتك الشهرية، فإن المخللات مثالية، فهي لا تحتوي فقط على سعرات حرارية منخفضة، لأن الحموضة تمنع أيضًا "تذوق الشهية".

· ضد فقدان الدم

فالمخللات مصدر ممتاز لفيتامين ك، والواحدة منها تحتوي على 15٪ من الكمية اليومية الموصى بها.

ماذا يفعل فيتامين ك؟ أولا هو مسؤول عن تخثر الدم، فإذا كنت تعاني من نقص في هذا الفيتامين، فحتى الجرح الصغير يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكثير من الدم، والحل هو تناول المخللات.