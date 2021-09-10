جامعة هارفارد تعلن رفضها الاستثمار في الوقود الأحفوري

أكدت جامعة هارفارد الأمريكية أنها لم تعد تريد استثمار أموالها في الوقود الأحفوري.

ووفقا لـ"رويترز"، قال رئيس الجامعة لورانس باكو على موقعها الإلكتروني، إنه لا توجد استثمارات مباشرة في هذا المجال، كما أن الاستثمارات غير المباشرة من خلال الأموال تنفد.

Meet Harvard's climate champions, learn more about Harvard’s climate initiatives, and find out how each community member can take part in this necessary work https://t.co/D9sBrOfGPe — Harvard University (@Harvard) September 9, 2021

ولفت إلى أن الاستثمار غير المباشر شكل أقل من 2% من الاستثمار في هذه الأثناء، ومع هذا، تتحول قيادة الجامعة ببطء بعد سنوات من المقاومة.

ومنذ بعض الوقت، دعا الطلاب والخريجون والناشطون المرتبطون بالجامعة، إلى تغيير الاتجاه في الاستثمار من أجل دعم مكافحة تغير المناخ.

يشار إلى أن هارفارد لديها ما يقرب من 42 مليار دولار من الهبات، وهو ما يجعلها في مقدمة الجامعات العالمية التي دخلت مجال الاستثمار، وتتكون أموال الجامعة من أكثر من 13 ألف صندوق فردي تم استثماره ككيان واحد.

ويحدد المانح لهارفارد المدرسة التي يريد وقف أمواله عليها، من المدارس الـ12 التي تتألف منها الجامعة الأمريكية العريقة، وما يقرب من 80% من الأموال التي تشكل الوقف يخصصها المانح لمدرسة معينة.

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