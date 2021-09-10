إعلام لبناني: مراسم تشكيل الحكومة يتم التحضير لها الآن في القصر الرئاسي

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن مراسم تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي يتم التحضير لها الآن في قصر بعبدا الرئاسي.

ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن أمين عام ​مجلس الوزراء​ اللبناني قد طُلب منه التوجّه إلى القصر الرئاسي للمشاركة في التحضيرات.

وحسب موقع لبنان 24، فإن نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، قد أكد إجراءه اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون، لتحديد موعد لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، مؤكدا للبنانيين أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة.

ولفت ميقاتي إلى ضرورة تكاتف جميع اللبنانيين من أجل إعادة القوة للدولة اللبنانية، حسب تعبيره.

ونفى ميقاتي أن يكون في الحكومة ثلث معطل، قائلا: "لا ثلث معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق في الحكومة الجديدة".

يشار إلى أن لبنان تديره حكومة تصريف أعمال منذ انفجار مرفأ بيروت، عقب تقديم حكومة حسان دياب استقالتها بسبب الانفجار.

وقد تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية لكنه تقدم باستقالته، عقب خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون، وبعدها تم تكليف نجيب ميقاتي.

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