إلى من يعاني صعوبة النوم سريعا... 3 خطوات تجعلك تنام في 5 دقائق

كثيرون هم الذين يشكون من صعوبة النوم سريعا... يتقلبون على الأسرّة، وكأن النوم برغم كل عناء النهار أصبح بعيد المنال.

وقد طور العلماء ما وصفوه بـ "تقنية التنفس 4-7-8" لتعطي نتائج هائلة تساعد كثيرين على نوم سريع هاديء.

وحسب موقع إكسبريس يو كيه، يقول مطور التقنية الطبيب أندرو ويل، إنها "مهدئ طبيعي للجهاز العصبي" يمكن استخدامه في أي وقت من النهار، وخاصة في الليل لتصفية الذهن.

ويرى أن ممارستها بانتظام، من الممكن أن تساعد بعض الأشخاص على النوم في فترة زمنية أقصر، لأنها صممت لإدخال الجسم في حالة من الاسترخاء العميق، حيث تسمح الأنماط المحددة التي تتضمن حبس النفس لفترة من الوقت لجسمك بتجديد مستويات الأكسجين.

فمن الرئتين إلى الخارج، يمكن لتقنيات مثل 4-7-8 أن تمنح الأعضاء والأنسجة دفعة أكسجين تشتد الحاجة إليها.

وتساعد ممارسات الاسترخاء أيضًا على إعادة توازن الجسم عقب الشعور بالتوتر، مما يكون مفيدا خاصة للذين يعانون من الأرق.

وتعمل تقنية 4-7-8 على إجبار العقل والجسم على التركيز على تنظيم التنفس، بدلاً من إعادة التعبير عن مخاوفك عندما تستلقي في الليل، حيث تهدئ دقات القلب المتسارعة أو تهدئة الأعصاب المرهقة.

كيف أقوم بها

للتمرن على التنفس 4-7-8 عند محاولة النوم، فإن الاستلقاء هو الأفضل، ويجب إذا كنت ترغب في ممارسة هذه التقنية أثناء النهار، البحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس فيه.

وهناك مجموعة من الخطوات في دورة النفس الواحد:

أولاً : دع شفتيك تنفصل، وقم بإصدار صوت زفير من خلال فمك بالكامل.

ثانيا: أغلق شفتيك، واستنشق بصمت من أنفك وأنت تعد إلى أربعة في رأسك، ثم، لمدة سبع ثوان، احبس أنفاسك.

ثالثا: قم بعمل زفير آخر من فمك لمدة ثماني ثوان، وعندما تستنشق مرة أخرى، تبدأ دورة جديدة من التنفس.

تدرب على هذا النمط لأربعة أنفاس كاملة، ومن المستحسن أيضًا أن تتدرب على التنفس من 4-7-8 لأربعة أنفاس عندما تبدأ لأول مرة، بسبب الدوار الخفيف، حتى يمكنك أن تشق طريقك تدريجيًا حتى ثمانية أنفاس كاملة.

تحدد إحدى الدراسات الحديثة في هيلث ساينس جورنال، بعض الفوائد الصحية المحتملة لتقنيات التنفس العمي ، خاصة للتنفس العميق من الحجاب الحاجز، ومنها:

قلة التعب، تقليل القلق، تقليل أعراض الربو عند الأطفال والمراهقين، انخفاض ضغط الدم.

وتشير هذه الدراسات إلى أن ستة أسابيع من ممارسة التنفس البرانايامي قد يكون لها تأثير إيجابي على تقلب معدل ضربات القلب لدى الشخص مما سيمكنه من النوم بشكل أسرع.

بمرور الوقت ومع الممارسة المتكررة، أوضح الدكتور ويل أن تقنية 4-7-8 يمكن أن تساعد جهاز المناعة لديك ويمكنها قمع المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والقلق.

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