200 ألف عسكري في مناورات بين روسيا وبيلاروسيا

دخلت مناورات عسكرية واسعة النطاق بين كل من روسيا وبيلاروسيا مراحلها الأخيرة، اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو عن نشر ما مجموعه 200 ألف عسكري و290 دبابة و80 طائرة وطائرة هليكوبتر في المناورات.

وسيشارك في المناورات كل من أرمينيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروسيا، فستستمر المناورة الرئيسية حتى يوم الخميس، حيث سبقتها تدريبات لمدة ثلاثة أسابيع.

وأكد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، في محادثاته مع لوكاشينكو أمس الخميس، أن التدريبات ليست موجهة ضد دول أخرى.

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