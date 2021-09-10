الصين تعلن عن أول مزاد نفط حكومي لتحقيق استقرار الأسعار

أعلنت الصين أنها تخطط لأول مزاد علني لاحتياطيات الدولة من النفط الخام لمجموعة مختارة من المصافي المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لخفض التكاليف المرتفعة للمواد الخام للمصنعين.

وحسب بيان لها، قالت الوكالة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية الصينية إن عمليات الإطلاق ستتم على مراحل وتهدف إلى تكرير المصانع المتكاملة والكيماويات.

وقالت الوكالة إن المبيعات "ستعمل على استقرار العرض والطلب بشكل أفضل في السوق المحلية وستضمن بشكل فعال أمن الطاقة في البلاد"، مضيفة أنها تخطط للإفراج عن احتياطيات النفط الصينية وتجديدها بانتظام، وفقا لـ"رويترز".

وقد ارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنحو 40٪ هذا العام مع تعافي الطلب من الانهيار جراء فيروس كورونا في عام 2020، فيما هبط خام برنت 2% أمس الخميس، لكنه تداول على ارتفاع اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الدولي الصيني بنسبة 50٪ هذا العام وأعلى بنسبة 80٪ عما كانت عليه قبل عام، ولم تحدد الوكالة حجم أو توقيت المزادات.

وقال متعاملون ومحللون إن الصياغة الغامضة ونقص التفاصيل خلق بعض الارتباك بين متتبعي السوق، حول ما إذا كانت المزادات قد أجريت بالفعل أو ستحدث في المستقبل.

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