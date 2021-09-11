ثالث أكبر ولاية أسترالية تحذر من إغلاق بسبب ارتفاع إصابات كورونا

حذرت ثالث أكبر ولاية في أستراليا اليوم السبت من أنها قد تأمر بإغلاق مفاجئ بعد مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية ليوم واحد.

ووفقا لرويترز قالت ولاية كوينزلاند، التي يعيش فيها أكثر من 5 ملايين شخص، إنها اكتشفت خمس إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن ثبتت إصابة أسرة كاملة بـ فيروس كورونا.

وأوضحت سلطات الولاية أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر الإغلاق.

وقالت رئيسة وزراء الولاية أناستاسيا بالاشتشوك: "إذا بدأنا في رؤية أي تصنيف، فقد يتعين علينا اتخاذ إجراء سريع للغاية".

وتخضع نيو ساوث ويلز، في سيدني للإغلاق، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، وكذلك مدينتا ملبورن وكانبيرا.

وسيكون إغلاق ولاية كوينزلاند بمثابة ضربة أخرى للاقتصاد الأسترالي الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار أمريكي)، والذي قد ينزلق إلى ركود ثانٍ في غضون عدة سنوات.

وقد سجلت أستراليا اليوم السبت 2077 إصابة، متجاوزة الرقم القياسي في اليوم السابق البالغ 1903.

من جهته قال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد إن الشرطة ستفحص ما إذا كان الناس على بعد 5 كيلومترات (3 أميال) من منازلهم، كما هو مسموح به بموجب قواعد الطوارئ.

ويقوم أفراد الشرطة والجيش منذ أسابيع بدوريات في شوارع سيدني، ويفرضون غرامات على المخالفين للأوامر الصحية، مثل ارتداء الأقنعة.

ومن بين الأشخاص الذين تم تغريمهم رئيس الوزراء السابق توني أبوت، الذي أكد يوم السبت أنه قد أُمر بدفع 500 دولار أسترالي بعد أن تم تصويره وهو لا يرتدي قناعًا.

وقال أبوت للصحفيين في سيدني "أعتقد أنني كنت ملتزمًا بالقانون، ومفسرًا بشكل معقول. لكنني لن أطعن في الغرامة لأنني لا أريد أن أضيع وقت الشرطة أكثر من ذلك".

يشار إلى أن استراليا سجلت إلى الآن ما يقرب من 73000 حالة إصابة بفيروس كورونا، بنسبة وفيات بلغت 1084.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك