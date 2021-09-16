وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الكونغولي

وحسب ما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الزيارة تأتي من أجل التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

يحدث الآن… وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية #كريستوف_لوتوندولا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

🇨🇩 🤝 🇪🇬 @DiplomatieRdc@ChristopheLutu2 pic.twitter.com/fP4IUOXXzp — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 16, 2021

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش آخر التطورات بشأن سد النهضة.