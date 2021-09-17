تقرير: مصر في المركز الـ69 عالميا بمؤشر جودة الحياة

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وجود مصر في المركز الـ69 بمؤشر جودة الحياة.

وحسب موقع مصراوي، فإن التقرير الصادر تحت عنوان "جهود على طريق التنمية"، تم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء المصري، والذي أشار إلى أن "الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني".

من جهته قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن "التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر".

وعما تضمنه التقرير أوضح الجوهري أنه يشمل أبوابا مثل (نحو مجتمع مستدام)، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و(نحو حياة صحية ومستدامة)، و(تنمية الأسر المصرية)، و(نحو تعليم متطور وشامل)، و(نحو المساواة بين الجنسين).

ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، وكذلك جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية".

وأشار الجوهري إلى أن مصر تقدمت كذلك 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، و13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية".

وأوضح أن البنك الدولي أشاد في تقرير له بـ "الجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين".

ورصد التقرير كذلك احتلال مصر المرتبة الأولى عربيا، والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020، ناقلا عما نشره الاتحاد البرلماني الدولي.

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