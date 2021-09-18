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    الانتخابات العراقية في أربيل

    مفوضية الانتخابات العراقية تضع شرطا لمشاركة ناخبي الخارج

    © Sputnik . Sarah Noreddine
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    حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم السبت، طريقة مشاركة الناخبين العراقيين في الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة.

    وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع، عن عضو اللجنة الإعلامية بالمفوضية مهند مصطفى، فقد أكد أن الحضور إلى العراق والوجود بداخله هي الطريقة الوحيدة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

    رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
    © AP Photo / Hadi Mizban
    رئيس تحالف عراقيون يدعو المفوضية العليا لإعادة النظر في انتخابات الخارج

    وقال: "الناخبون في الخارج ونظراً لإلغاء انتخابات الخارج في العملية الانتخابية المقبلة، يحق لهم المشاركة من خلال الحضور إلى العراق والتواجد في مناطق سكناهم والذهاب إلى المراكز الانتخابية للمشاركة في استحقاقهم الانتخابي".

    وحذر عضو اللجنة الإعلامية بالمفوضية المستقلة للانتخابات العراقية من استخدام بطاقات الناخبين الموجودين في الخارج من قبل أقاربهم، قائلا: "ما يتم الحديث عنه حول استخدام بطاقاتهم الانتخابية من قبل آخرين قد يكونون أخوتهم أو أقاربهم المتواجدين في العراق، نؤكد أنه لا يمكن الاستفادة من تلك البطاقات إلا بوجود الأشخاص أنفسهم".

    وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قد قررت في الـ23 من مارس/ آذار الماضي، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.

    وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".

    وكان رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.

    وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

    وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من يونيو/ حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة، وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

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