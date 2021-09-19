4 علامات في العين تدل على قرب حدوث جلطة دماغية

الجلطة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، ولكن حالات الوفاة بها لا تتميز جميعها بأعراض ظاهرة.

وحسب موقع إكسبريس، حذر العلماء من أن الأعراض العابرة لجلطة دماغية صغيرة يمكن أن تكون دليلا على سكتة دماغية أكثر خطورة.

وتشير التقديرات إلى أن شخصًا واحدًا من كل ثلاثة أشخاص مصاب بجلطة دماغية صغيرة، سيتعرض في النهاية لحادث حاد، ومع ذلك، فإن تأثير هجوم عابر على الدماغ يمكن أن يكون ضارًا مثل الجلطة الدماغية الشديدة. علاوة على ذلك، غالبًا ما لا يتم اكتشاف النوبات العابرة في فحوصات الدماغ.

تحذر الدكتورة كلير أودونيل، إخصائية البصريات ورئيسة الأبحاث في مستشفى العيون المتخصص "أوبتجرا أي هيلث كار"، من أن أربع علامات حول العين قد تكون أعراضًا لجلطة دماغية صغيرة.

الفقدان المفاجيء للرؤية في إحدى العينين

وتوضح الدكتورة أودونيل أن الجلطة الدماغية تحدث عندما ينقطع فجأة تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، لافتة إلى أنها حالة طارئة؛ وفقدان البصر هو واحد من عدد من الأعراض.

وتقول: "قبل حدوثها غالبًا ما يعاني الأشخاص مما يسمى بالجلطة الدماغية الصغيرة، أو النوبة الإقفارية العابرة حيث تظهر الأعراض وتختفي أو تتلاشى في غضون دقائق".

وتلفت إلى أن أعراضها، يمكن أن تشمل اضطرابات مؤقتة، لذا فإن الفقدان المفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما يجب أن يؤدي دائمًا إلى متابعة طبية عاجلة، حيث يزداد خطر الإصابة بجلطة دماغية كاملة بشكل كبير، خاصة في الساعات والأيام التي تلي الإصابة بها.

عدم القدرة على أداء المهام اليومية

يمكن أن يؤدي التدهور في المهارات المعرفية إلى تغيير شديد في قدرة الفرد على أداء المهام اليومية.

من الشائع أن يعاني الناس من درجة معينة من فقدان البصر بعد الجلطة الدماغية الحادة، حيث تؤثر الأحداث الحادة غالبًا على الطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات التي يتلقاها من العين.

وأشارت الدكتورة أودونيل إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، فبعد الجلطة قد يعاني 60% من الناجين من مشاكل في الرؤية، ويلعب طبيب العيون دورًا رئيسيًا في التعرف على الطريقة التي يمكن أن تتأثر بها العين.

ارتفاع ضغط العينين

وتؤكد الدكتورة أودونيل أنه ونظرًا لأن العين هي الجزء الوحيد من الجسم التي يمكننا النظر مباشرة إلى أوعيته ومتابعة أي تغييرات، فإن أخصائيي البصريات قادرون على اكتشاف علامات ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر معروف للجلطة الدماغية.

ظهور الظلال والهلوسة البصرية

وتشير الدكتورة أودونيل إلى أن ظهور الهلوسة والظلال، يعد إحدى تلك العلامات، حيث يحدث عندما يرى الأشخاص الظلال أو الأشكال أو الأشياء المتحركة التي تظهر في المنطقة المتأثرة من المجال البصري.

وتحذر إخصائية العيون من أن الدراسات قد أكدت أن الطبيعة العابرة للأعراض لا تقلل بأي حال من تأثير الحالة.

وتؤكد أنه في حالة ظهور الأعراض المفاجئة يمكن أن يقلل العلاج العاجل من خطر الإصابة بجلطة دماغية لاحقة، مشددة على وجوب أن يؤدي فقدان البصر المفاجئ إلى زيارة الطبيب المختص على الفور.

وتلفت إلى أنه إذا تأثر العصب الذي يتحكم في عضلات العين، فقد يتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية المزدوجة، أو صعوبة التركيز على الأشياء لأن العينين لا تستطيعان دائمًا الحفاظ على ثباتهما.

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