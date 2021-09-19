1500 نوع بكتيريا في كل سنتمتر من أيدينا.. 6 نصائح للتعامل معها

تحتوي أيدينا على 1500 نوع من البكتيريا تعيش على كل سنتيمتر مربع من جلدها، ويمكنك بسهولة أن تفترض مدى ما يمكن أن تحدثه تلك البكتيريا في أجسامنا، إذا لم نحسن التعامل معها.

وحسب موقع "أونلي ماي هيلث" فإن المساحات الموجودة أسفل الأظافر يمكن أن تصبح مرتعا لتكاثر الجراثيم. علاوة على ذلك، فإن الأيدي النظيفة والمحافظة عليها تعزز الثقة في أنشطة حياتك اليومية.

لذلك، فمن المهم الحفاظ عليها نظيفة، بغض النظر عن نوعك.. ذكرا أو أنثى.. وذلك عن طريق غسل اليدين أو تعقيمهما على فترات منتظمة في المنزل باتباع بعض النصائح السهلة والقابلة للتنفيذ تمامًا:

الامتناع عن الصابون غير الرطب

يجب أن تكون حريصًا بشأن الصابون الذي تستخدمه لغسل يديك، حيث يجب أن يحتوي صابونك على عنصر مرطب مثل الصبار أو زبدة الشيا.

ومن الضروري أيضا التأكد من غسل يديك بالماء العادي لأن الماء الساخن يمكن أن يجعل بشرة يدك جافة ومتقشرة.

قص الأظافر بانتظام

استفد من مقص أظافرك الشخصي لقص أظافرك، بعد قص أظافرك بطول مريح، يجب أن تقوم ببردها باستخدام مبرد أظافر.

ومن المهم ألا تشارك أداة العناية بالأظافر مطلقًا، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم إلى أحبائك.

لا تنس أيضًا استخدام مزيل لإزالة الجراثيم المخفية في الزوايا وتحت الظفر، وقد ترغب أيضًا في فرد أظافرك للحصول على لمسة نهائية ناعمة.

لا تستخدم مقص أظافر صدئا أو مطليا بالكروم لأنه قد يكون ضارًا للبشرة وقد يسبب التهابات بكتيرية خطيرة.

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توقف عن مضغ أظافرك

في بعض الأحيان قد يؤدي القلق أو الملل الشديد إلى قرط (قضم) الأظافر، هذه العادة تجعل أظافرك غير مستوية وقبيحة.

والأهم أنه في بعض الأحيان، تؤدي طيات أظافرنا غير النظيفة إلى التهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، والتي بدورها يمكن أن تجعلنا مرضى إذا قرطنا أظافرنا.

لا تستخدم أظافرك كأدوات

ضع في اعتبارك دائمًا أن أظافرك مثل الجواهر، لا تستخدمها مطلقًا لفتح الأشياء مثل العلب المنبثقة أو إزالة المفاتيح من الحلقة أو فتح الحروف أو كشط الملصقات، حيث ينتج عن هذا تكسر غير ضروري للأظافر، مما يجعل يديك تبدو متسخة.

قشر يديك

على غرار الطريقة التي تقشر بها وجهك؛ فإن يديك أيضا في حاجة إليها، فهو يساعد على إبقاء الجلد جاف في مكانه والحفاظ على نعومة يديك.

يمكنك شراء مقشر أو صنع واحد في المنزل باستخدام السكر البني وزيت الزيتون، وبعد الفرك، تحتاج إلى تدليك يديك بالمرطب.

انتبه إلى التهاب أو احمرار الأظافر أو الجلد

إذا كانت هناك أي علامات للعدوى، فقم بتطهير الجلد في أسرع وقت ممكن باستخدام مرهم مضاد للبكتيريا أو مضاد للفطريات.

يجب فحص أي تغيير يطرأ على مظهر الظفر بواسطة طبيب أمراض جلدية مؤهل.