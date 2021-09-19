تسجيل
08:06 GMT19 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    يد الإنسان مع الكف

    1500 نوع بكتيريا في كل سنتمتر من أيدينا.. 6 نصائح للتعامل معها

    © Photo / pixabay/milivigerova
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/07/1049792639_0:93:3010:1785_1200x675_80_0_0_064c6ae80c1477be706b86d9fd1c3afe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109191050185614-1500-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-6-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7/

    تحتوي أيدينا على 1500 نوع من البكتيريا تعيش على كل سنتيمتر مربع من جلدها، ويمكنك بسهولة أن تفترض مدى ما يمكن أن تحدثه تلك البكتيريا في أجسامنا، إذا لم نحسن التعامل معها.

    وحسب موقع "أونلي ماي هيلث" فإن المساحات الموجودة أسفل الأظافر يمكن أن تصبح مرتعا لتكاثر الجراثيم. علاوة على ذلك، فإن الأيدي النظيفة والمحافظة عليها تعزز الثقة في أنشطة حياتك اليومية.

    فيتامين بي 12
    © Depositphotos / Ayo888
    أربعة أعراض مزعجة لنقص فيتامين "ب 12" تظهر في اليدين والقدمين

    لذلك، فمن المهم الحفاظ عليها نظيفة، بغض النظر عن نوعك.. ذكرا أو أنثى.. وذلك عن طريق غسل اليدين أو تعقيمهما على فترات منتظمة في المنزل باتباع بعض النصائح السهلة والقابلة للتنفيذ تمامًا:

    الامتناع عن الصابون غير الرطب

    يجب أن تكون حريصًا بشأن الصابون الذي تستخدمه لغسل يديك، حيث يجب أن يحتوي صابونك على عنصر مرطب مثل الصبار أو زبدة الشيا.

    ومن الضروري أيضا التأكد من غسل يديك بالماء العادي لأن الماء الساخن يمكن أن يجعل بشرة يدك جافة ومتقشرة.

    قص الأظافر بانتظام                 

    استفد من مقص أظافرك الشخصي لقص أظافرك، بعد قص أظافرك بطول مريح، يجب أن تقوم ببردها باستخدام مبرد أظافر.

    ومن المهم ألا تشارك أداة العناية بالأظافر مطلقًا، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم إلى أحبائك.

    لا تنس أيضًا استخدام مزيل لإزالة الجراثيم المخفية في الزوايا وتحت الظفر، وقد ترغب أيضًا في فرد أظافرك للحصول على لمسة نهائية ناعمة.

    لا تستخدم مقص أظافر صدئا أو مطليا بالكروم لأنه قد يكون ضارًا للبشرة وقد يسبب التهابات بكتيرية خطيرة.

    >> تعرف علي: علامة في اليد تشير إلى الإصابة بمرض باركنسون الخطير

    توقف عن مضغ أظافرك

    في بعض الأحيان قد يؤدي القلق أو الملل الشديد إلى قرط (قضم) الأظافر، هذه العادة تجعل أظافرك غير مستوية وقبيحة.

    يد امرأة
    © CC0 / SharonMcCutcheon
    طبيب روسي: برودة اليدين علامة للإصابة بمرض خطير

    والأهم أنه في بعض الأحيان، تؤدي طيات أظافرنا غير النظيفة إلى التهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، والتي بدورها يمكن أن تجعلنا مرضى إذا قرطنا أظافرنا.

    لا تستخدم أظافرك كأدوات

    ضع في اعتبارك دائمًا أن أظافرك مثل الجواهر، لا تستخدمها مطلقًا لفتح الأشياء مثل العلب المنبثقة أو إزالة المفاتيح من الحلقة أو فتح الحروف أو كشط الملصقات، حيث ينتج عن هذا تكسر غير ضروري للأظافر، مما يجعل يديك تبدو متسخة.

    قشر يديك

    على غرار الطريقة التي تقشر بها وجهك؛ فإن يديك أيضا في حاجة إليها، فهو يساعد على إبقاء الجلد جاف في مكانه والحفاظ على نعومة يديك.

    يمكنك شراء مقشر أو صنع واحد في المنزل باستخدام السكر البني وزيت الزيتون، وبعد الفرك، تحتاج إلى تدليك يديك بالمرطب.

    انتبه إلى التهاب أو احمرار الأظافر أو الجلد

    إذا كانت هناك أي علامات للعدوى، فقم بتطهير الجلد في أسرع وقت ممكن باستخدام مرهم مضاد للبكتيريا أو مضاد للفطريات.

    يجب فحص أي تغيير يطرأ على مظهر الظفر بواسطة طبيب أمراض جلدية مؤهل.

     

    انظر أيضا:

    متى يكون فقدان الوزن علامة على الإصابة بالسرطان؟
    6 علامات على الساق تشير إلى إصابتك بجلطة... تعرف عليها مبكرا
    هل صداعك علامة على شيء خطير؟
    5 علامات تدل على أنك تعاني من عدم تحمل الطعام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك