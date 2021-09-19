"الاقتصاد مقابل الأمن" في غزة.. محور اتصال بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره المصري

أكد يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه تواصل مساء أمس هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري.

وحسب ما نشره لابيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعبرنا عن ارتياحنا الكبير للاجتماع الناجح بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

שוחחתי אמש עם שר החוץ של מצרים, סאמח שוכרי, הבענו שביעות רצון גדולה מהפגישה המוצלחת בין ראש הממשלה בנט לנשיא מצרים א-סיסי. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 19, 2021

وكان السيسي، قد التقى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين الماضي، في شرم الشيخ ، بحضور وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وكشف لابيد عن فحوى ما تمت مناقشته في الاتصال مؤكدا أن برنامج الاقتصاد مقابل الأمن لغزة كان على رأس تلك الموضوعات.

وقال: "ناقشت أنا والوزير برنامج "الاقتصاد مقابل الأمن" لغزة الذي قدمته الأسبوع الماضي".

השיחה הייתה חמה וידידותית, קיים רצון הדדי להדק את היחסים הטובים ולהניע קדימה את הקשר בין המדינות, לחזק את היחסים הכלכליים בין ישראל ומצרים ולממש את הפוטנציאל להגדלת הסחר והפעילות העסקית.

השר ואני דנו בתכנית "כלכלה תמורת בטחון" לעזה שהצגתי בשבוע שעבר. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 19, 2021

ووصف لابيد المحادثة بأنها كانت "دافئة وودية"، مؤكدا وجود "رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الجيدة ودفع العلاقات بين الدولتين، مصر وإسرائيل، إلى الأمام".

وأوضح أن المحادثة تضمنت سبل "تقوية العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر وإدراك إمكانية زيادة التجارة والنشاط التجاري".

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