"أنا البرلمان".. أول تطبيق هاتفي متخصص بالانتخابات العراقية

وحسب تصريحات نقلها موقع السومرية نيوز قال عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة: "هذا التطبيق يعتبر منصة مبتكرة شاركت في إعدادها خبرات شبابية عراقية واعدة بدعم من مركز رواق بغداد للسياسات العامة وبتمويل من مؤسسة كونراد ادناور".

ولفت العنبوري إلى أن تطبيق "أنا البرلمان" يعد "أول منصة إلكترونية متخصصة بعملية الانتخابات في العراق".

وأوضح أن الدور الأساسي لهذا التطبيق هو أنه "سيجعل الناخب العراقي قادرا على معرفة "السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي للمرشحين ضمن الدائرة الانتخابية الخاصة به، مما سيسهل عملية المفاضلة والاختيار بين المرشحين".

يشار إلى أن الحكومة العراقية، كانت قد قررت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة، وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

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