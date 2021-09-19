انطلاق العام الدراسي في الكويت وسط إجراءات احترازية مشددة

يبدأ اليوم الأحد العام الدراسي في الكويت وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب وزارة التربية.

وحسب ما نشرته وزارة التربية الكويتية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتظم جميع المدرسين والإداريين في كل من رياض الأطفال ومدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأكدت الوزارة الكويتية أن "دوام المرحلة الثانوية سيكون بداية من الـ 26 من سبتمبر/ أيلول الجاري".

وقد انتشرت اللوحات الإرشادية والوقائية والتعليمات المشددة عن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال اليوم الدراسي.

اليوم استئناف دوام الهيئة التعليمية والإدارية برياض الأطفال، واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد. pic.twitter.com/KHx2IGMBBB — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) September 19, 2021

وحسب وسائل إعلام كويتية فقد "منعت بعض الإدارات عدداً من المعلمين غير المحصنين من الدخول إلى المرفق التعليمي لعدم تقديمهم فحص بي سي آر المطلوب".

وبهذه المناسبة، هنأ وزير التربية الدكتور علي المضف أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بالعودة رسميًا إلى المدارس، معربا عن آمله في أن تكون انطلاقة العام الدراسي 2021 - 2022 جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لوزارة التربية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل القطاعات والادارات المختصة بتجهيز المدارس والاستعداد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام، بمختلف المناطق والمراحل التعليمية 89791 معلمًا ومعلمة، الذكور 22704 - الاناث 67105.

وإذ أعرب الدكتور على المضف خلال تصريح صحافي، عن آمله في أن تكون انطلاقة العام الدراسي 2021 - 2022 جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لوزارة التربية، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل القطاعات والادارات المختصة بتجهيز المدارس والاستعداد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) September 18, 2021

وذكر الدكتور المضف حرص وزارة التربية على تسخير كل الإمكانيات وتوفير الدعم اللامحدود للمعلمين والإداريين من أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين، معلناً عن اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة التي تضمن عام دراسي آمن بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية

تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك