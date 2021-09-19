دبي: وحدة الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف مرضى كورونا نجحت بدقة 92%

ووفقا لرويترز أكد الملازم أول ناصر الفلاسي، المشرف على برنامج التدريب أن شرطة دبي أنشأت وحدة خاصة من 38 كلبا بوليسيا يمكنها اكتشاف كورونا، من عينات العرق البشري بدقة 92 %.

وقال إن الموضوع يتم من خلال "استخدام عينات من العرق من الأشخاص المصابين بالعدوى المؤكدة، والتي تم جمعها عن طريق وضع مسحة من الإبط لبضع دقائق، ويتم بعد ذلك وضع كمية صغيرة جدًا من ذلك في جرة- لها رائحة المريض - ثم نضع العينة للكلب ليشتمها ... عندما يعطينا إشارة، نقدم له علاجًا".

في قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يمشي عمال الشرطة بالكلاب على طول صف من الصناديق المعدنية، واحد منها فقط يحتوي على عينة إيجابية، تستنشق الكلاب العينات وتجلس في غضون ثوان للإشارة إلى أنها عثرت على شيء ما.

وقالت مدربة الشرطة فاطمة الجسمي: "كان التدريب نوعًا من التحدي، حيث تعلم مهارة جديدة وفقًا لمعايير دولية، ثم تدريب الكلاب على ذلك".

وكانت المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل المطارات في العالم التي قامت بتجربة اكتشاف الكلاب لمرضى كورونا، في عام 2020، ومع ذلك لم تعد الكلاب مستخدمة في مطارات الإمارات العربية المتحدة، لكنها جاهزة للنشر أينما كان ذلك مطلوبًا.

واختتمت دراسة عن قدرة الكلاب على اكتشاف عدوى كورونا، أجرتها كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للجمارك في أبو ظبي ونشرت في يونيو في مجلة بيولوجيا الاتصالات، وهي جزء من المجلة العلمية البريطانية نيتشر، بمعدل نجاح اكتشاف 98.2٪.

واستخدمت الدراسة عينات العرق واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من 3290 شخصًا لمقارنة قدرات اكتشاف الكلاب.

جاء معدل الكشف البالغ 92% المشار إليه بواسطة الفلاسي من دراسة أجرتها وزارة الداخلية الإماراتية في النصف الأول من عام 2020.

يشار إلى أن العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا، تقوم بإجراء تدريب خاص للكلاب وتجارب لاكتشاف الكلاب لمرضى كورونا.

وقال الفلاسي إن الكلاب تجري حاليا نحو 30-40 اختبارا يوميا، فيما أكد قائد شرطة دبي صلاح خليفة المزروعي أن بلاده تلقت طلبات من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة حول كيفية تدريب الكلاب على شم كورونا.

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