الكشف عن تصميم هاتف سامسونغ "إس 22"... فيديو

تقوم شركة Samsung بالعديد من الابتكارات في مجموعة S-series 2022 الجديدة.

استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، شارك بالتصميم مصمم الغرافيك Technizo Concept، بالتعاون مع LetsGoDigital، في تصميم سلسلة Galaxy S22 Plus.

وكانت هناك شائعات عديدة حول نظام الكاميرا. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تصميم الكاميرا. ومع سلسلة S21، اختارت الشركة المصنعة الكورية الجنوبية توسيع مساحة الكاميرا بصريًا إلى جانب الجهاز وأعلاه.

من المتوقع أن يتم تغيير الكاميرا الرئيسية وكاميرا التكبير المقربة. حيث سيتم استبدال الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 12 ميغابكسل بكاميرا ISOCELL GN5 التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مع مستشعر كاميرا بدقة 50 ميغابكسل مع ضبط تلقائي للصورة فائق السرعة.