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    انطلاق أول بطولة لـ"كاندي كراش" في الولايات المتحدة الأمريكية

    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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    أعلنت شركة كينج، وهي شركة ترفيهية تفاعلية رائدة في عالم الهواتف المحمولة، اليوم عن " كاندي كراش أول ستارز يو إس"، وهي بطولة جديدة تمامًا في كاندي كراش ساجا.

    وحسب موقع بيزنيس واير فإن البطولة تستضيفها كلوي كارداشيان، وستشهد تنافس اللاعبين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد بعضهم البعض لتتويج الفائز بها.

    كمبيوتر
    © Fotolia / Leo Lintang
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    وسوف تنطلق المنافسة الأولى من نوعها في اللعبة في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، وستكون مفتوحة لأي لاعب كاندي كراش ساجا في الولايات المتحدة، حيث يمكن لأي شخص تجاوز المستوى 25 في التطبيق الدخول.

    وستعرض كلوي كارداشيان جانبها التنافسي وتحفز اللاعبين من جميع أنحاء البلاد، وستدعو طوال البطولة أصدقاء مشهورين للانضمام إليها.

    توقل كارداشيان: "أحب المنافسة، وأنا معجبة باللعبة، لذا فإن استضافة هذه البطولة أمر ممتع للغاية بالنسبة لي"، لافتة إلى أن "أي شخص يعرفني يعرف أنني أعتقد أنني الأكثر تنافسية في عائلتي، ولا يختلف الأمر عندما يتعلق الأمر بكاندي كراش.

    يشار إلى أن كاندي كراش أصبحت منذ عام 2012 ، ظاهرة عالمية، حيث جذبت مئات الملايين من اللاعبين من جميع أنحاء العالم وحافظت على مكانتها كواحدة من أكثر ألعاب الجوّال التي يتم لعبها عامًا تلو الآخر.

    تنطلق البطولة في 23 سبتمبر الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتقام جولات التصفيات في الفترة من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، ولكن إذا لم تكن مؤهلاً، فستتاح للاعبين فرصة أخيرة للتأهل في جولتي ويلد كارد.

    من جهته قال تود جرين، رئيس كاندي كراش ساجا: "منذ ما يقرب من 10 سنوات، كانت كاندي واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول شعبية في جميع أنحاء العالم ، حيث تم تنزيلها أكثر من ثلاثة مليارات مرة، لآن يمكن للاعبين في جميع أنحاء البلاد الذين افتخروا بكونهم الأفضل أن يضعوها على المحك ويواجهون، نحن متحمسون للسماح للمباريات بالبدء ونتطلع إلى رؤية من يستحق حقًا أن يُطلق عليه اللقب".

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