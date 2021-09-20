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    لقاء أبو الغيط مع الامين العام للأمم املتحدة على هامش الدورة 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة

    ‎أبو الغيط يبحث مع غوتيريش حقوق الشعب الفلسطيني

    © Sputnik . The General Secretariat of the League of Arab States
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    التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

    وحسب تصريحات صادرة عن مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Richard Drew
    غوتيريش يوجه رسالة إلى قادة العالم في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

    وطبقا للمصدر فإن اللقاء بين أبو الغيط وغوتيريش تناول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا سبل التعامل مع الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

    ‎وأوضح المصدر ان الأمين العام استعرض في هذا السياق مجمل مواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية  وبالذات في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس بشكل يؤدي الي اخراجها من اي تسوية محتملة للصراع القائم.

    وأشار إلي أن السكرتير العام أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولي، بما في ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأضاف المصدر أن اللقاء شهد توافق الطرفين  حول ضرورة الاستمرار في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية،  وكذا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة بغية حث جميع الاطراف السياسية الليبية  علي الالتزام بالاستحقاق الانتخابي  المقبل في موعده واتمامه بنجاح.

    كما تناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة اليمنية وإستعادة الشرعية للحكم في البلاد.

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