مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية ينتقد الرئيس التونسي

وجّه رامي الصالحي، رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، انتقادا لاذعا للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء.

وحسب ما نشره الصالحي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: ''لن يهدأ قيس سعيّد ولن يرتاح له بال حتّى يفتح حربا أهلية بين التونسيين''.

واعتبر أن خطابات سعيد "قائمة على التفرقة بين التونسيات والتونسيين وبين الجهات والفئات، وعلى بثّ الحقد والكراهية والنقمة، واعتماد معجم فاشي وعبارات هستيريا وتهديد ووعيد".

وخاطبه قائلا: "ربما مازال لديك شيء من الرّصيد الوهمي الذي خدعت به الجميع ولكنه سينفذ سريعا، ليفيق "شعبك" على حقيقة مرّة وهي أنك أكبر عملية تحيل تعرض لها في تاريخه"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد اتخذ جملة من القرارات في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، جمّد خلالها عمل البرلمان، وأقال حكومة المشيشي، وتبعها بفرض حالة الطواريء، وإقالة وزيري الدفاع والداخلية.

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