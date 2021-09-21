اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس وزراء الهند يناقش التعاون في منطقة المحيط الهادئ

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، فإن الزعيمين أجريا محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ناقشا خلالها أيضا قضايا مثل الأزمة في أفغانستان.

وتأتي المحادثة الهاتفية بين الزعيمين الهندي والفرنسي على وقع تداعيات إلغاء أستراليا اتفاقية لاستيراد غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار، حيث استدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا، الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت أستراليا الصفقة.

وكانت أستراليا قد أكدت أنها ستلغي اتفاقًا سابقًا عام 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وستقوم بدلاً من ذلك ببناء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية، وصفتها فرنسا بأنها طعنة في الظهر.

وأدانت الصين بدورها تحالفا أمنيا جديدًا، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، محذرة من سباق تسلح مكثف في المنطقة.

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