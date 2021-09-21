5 أعراض تؤكد حدوث تسمم بسبب فيتامين مشهور

من المعروف أن فيتامين "ب 12" ضروري لعدد من وظائف الجسم، التي منها تطور الدماغ والأعصاب وخلايا الدم والعديد من أجزاء الجسم الأخرى.

وحسب دراسة نشرها موقع "إكسبريس يو كيه"، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له تأثير وخيم على صحتك.

الدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة في بريطانيا، وقد تم التأكد من أن سبب التسمم هو جرعات كثيرة من فيتامين "ب 12" حيث تم معرفة ذلك من خلال تحليل مكملاته لدى امرأة شابة.

وقالت الدراسة إن النساء تمت معالجتهن عن طريق جرعات يومية من 1 ملغ من السيانوكوبالامين، إلى أن وصلن إلى 12 ملغ، عندها بدأت ظهور بعض الأعراض مثل حب الشباب، وخشونة الوجه والأرق.

5 أعراض لتسمم فيتامين "ب12"

وذكرت الدراسة: "على الرغم من أن أعراض تسمم الكوبالامين هذه كانت غير متوقعة وغير عادية، إلا أن الحالة تذكرنا بأن تناول أي دواء ليس آمنًا تمامًا".

وتحذر "مايو كلينك" من أن الجرعات العالية من فيتامين "ب 12" التي تسبب سمية محتملة في الجسم يمكن أن تشمل هذه الأعراض.

1) صداع الرأس

2) استفراغ و غثيان

3) إسهال

4) التعب أو الضعف

5) إحساس بالوخز في اليدين والقدمين.

ووفقا للدراسة فقد تم ربط المكملات التي تحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين "ب 12" ببعض الآثار الجانبية السلبية، مثل حب الشباب وغيرها، وكذلك يؤدي إلى نتائج صحية سلبية لدى مرضى السكري أو أمراض الكلى، وأيضا فإن تلك الجرعات العالية تعرض المتعاملين معها للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت، مقارنة بمن يتلقون دواءً وهميًا.

ما الذي يسبب نقص فيتامين "ب 12"؟

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين "ب 12"، أولهما فقر الدم الخبيث المرتبط بالنظام الغذائي.

حيث يتسبب فقر الدم الخبيث، السبب الرئيسي لنقص فيتامين "ب 12" في أماكن كثيرة، في قيام جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يساعد الأمعاء على امتصاص فيتامين "ب 12".

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس" أن الناس عادة ما يتم إعطاؤهم حقنًا مرة واحدة يوميًا، وكل يومين لمدة أسبوعين للمساعدة في مكافحة نقص فيتامين "ب 12".

وبعد هذه الفترة الأولية، يتم إعطاء حقن فيتامين "ب 12" عادة كل شهرين لبقية حياتك.