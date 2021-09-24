ارتفاع أسهم أسترازينيكا بعد نتائج اختبارات عقارها الخاص بسرطان البروستاتا

ارتفعت أسهم شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية بنسبة تعد هي الأكبر منذ 14 شهرا، وذلك بسبب نتائج عقارها الخاص بسرطان البروستاتا.

ووفقا لمحللين فإن نتائج الاختبارات لعقار سرطان البروستاتا الخاص بشركة أسترازينيكا، قد تشجع المستثمرين على الانضمام إليها.

وكانت أسهم شركة الأدوية، قد ارتفعت بنسبة 3.3% إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 8958 بنسًا، مما يجعلها الأفضل أداءً في مؤشر "إف تي إس إي"، في لندن.

من جهته قال المحلل أليستير كامبل من بنك الاستثمار ليبروم، إن الوكيل يعمل مع متغيرات أكثر مما كان متوقعًا، وهذا يعني أنه يمكن تجاوز هدف المبيعات البالغ أربعة مليارات دولار بشكل كبير.

وفي سياق متصل بدأت أسهم شركة أنتين، وهي أحد أكبر مستثمري البنية التحتية في العالم في باريس بزيادة سعرية بنسبة 25% عند 30 يورو، وخصصت الشركة حصص الإصدار البالغ حوالي 550 مليون يورو بسعر 24 يورو لكل سهم، وبالتالي في الطرف العلوي من العرض تتراوح من 20 إلى 24 يورو.

وكانت شركة أنتين قد قررت تعويم أسهمها، بسعرٍ بين 20-24 يورو، وهو ما توقع معه محللون زيادة رأسمالها بحوالي 350 مليون يورو (416 مليون دولار) بسبب طرح الأسهم الجديدة.

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