المرزوقي يدعو التونسيين للخروج إلى الشارع ويحدد أماكن للتظاهر

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي التونسيين إلى النزول للشارع من أجل ما قال إنه إسقاط الانقلاب.

وحسب رسالة بالفيديو نشرها المرزوقي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد على أهمية توحد التونسيين وضرورة تخليهم عن الخلافات العقائدية والايديولوجية والسياسية.

كما دعا الرئيس التونسي الأسبق الرموز في المجالات المختلفة من الفن و القانون والسياسة الى الخروج لمساندة التظاهرات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

وعن خارطة الخروج للتظاهر دعا المرزوقي إلى الوجود اليوم السبت الساعة 11 أمام القنصلية التونسية، ثم الساعة الثالثة من اليوم نفسه في ساحة القصر بصفاقس، ثم يوم غد الاحد منتصف النهار أمام المسرح البلدي.

وطالب المرزوقي التونسيين بضرورة الخروج من أجل إيصال عدد من الرسائل لمؤيدي الانقلاب في الداخل والخارج، على حد تعبيره.

وعن هذه الرسالة قال المرزوقي إنها تتضمن "مطالبة الشعب بالوقوف مع الشرعية والدستور، وعدم الوقوف مع رجل قسم التونسيين ودفع بالبلاد نحو أزمة خارقة للعادة".

وقال "هذه المظاهرات يجب أن تنجح و هي بداية كرة الثلج التي ستتلوها احتجاجات أخرى، مطالبا مناصري قرارات رئيس الدولة، برفع كل ما له علاقة بدعم سعيد لأنه يقود البلاد نحو الهاوية"، على حد قوله.

** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك