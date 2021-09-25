تسجيل
08:47 GMT25 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوريس جونسون

    أزمة نقص سائقي الشاحنات تدفع بريطانيا لتخفيف قواعدها في منح التأشيرات

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048832996_0:70:3072:1798_1200x675_80_0_0_d8f1fd3472ca7308b46a0e8df23e246f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109251050247781-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    تسببت أزمة نقص سائقي الشاحنات في بريطانيا بدفع السلطات هناك إلى تخفيف قواعد منح التأشيرات.

    ووفقا لرويترز فمن المتوقع أن تعلن بريطانيا خططا لإصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي الشاحنات لتخفيف النقص الحاد في العمالة الذي أدى إلى تقنين الوقود في بعض محطات الوقود.

    بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني
    © Sputnik . Alexey Filippov
    بريطانيا تسرع مسار منح تأشيرات الدخول للعلماء المتميزين

    يأتي ذلك بينما وجه تجار التجزئة تحذيرات من اضطراب كبير في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

    ومع بدء تشكيل طوابير خارج محطات الوقود في وقت مبكر من اليوم السبت، قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يبحث في إجراءات مؤقتة لمعالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

    وقالت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت في بيان "ندرس إجراءات مؤقتة لتجنب أي مشاكل فورية لكن أي إجراءات نتخذها ستكون محدودة للغاية".

    وأكدت: "لدينا مخزون وافر من الوقود في هذا البلد وينبغي طمأنة الجمهور بأنه لا يوجد نقص"، مستدركة: "ولكن مثل البلدان في جميع أنحاء العالم ، فإننا نعاني من نقص مؤقت في السائقين المرتبط بفيروس كورونا المستجد لنقل الإمدادات في جميع أنحاء البلاد".

    وبما يعد استجابة لما طالبت به شركات الخدمات اللوجستية وتجار التجزئة منذ شهور، ذكرت الصحف أن الحكومة ستسمح لما يصل إلى 5000 سائق أجنبي بالدخول إلى بريطانيا بتأشيرات قصيرة الأجل، في حين تقول جمعية النقل البري في المملكة المتحدة إن بريطانيا تحتاج إلى 100000 سائق إضافي إذا كانت ستلبي الطلب.

    وحذر مجلس الوزراء من الشراء بدافع الذعر، وتقول شركات النفط إنه لا يوجد نقص في الإمدادات، مؤكدة أنها مجرد مشاكل في توصيل الوقود إلى المحطات.

    وقد بدأت طوابير طويلة من المركبات تتجمع في محطات الوقود لتمتلئ بعد أن قالت شركة بريتش بتروليوم إنها اضطرت لإغلاق بعض منافذ بيعها بسبب نقص السائقين.

    وأبلغت بعض محطات شل أيضًا عن نضوب المضخات بينما قالت شركات تابعة لشركة إكسون موبيل، إن عددًا صغيرًا من مواقع البيع بالتجزئة التابعة، قد تأثر أيضًا بطريقة ما.

    ** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    بريطانيا تعتقل 39 من ناشطي المناخ بعد إغلاق ميناء رئيسي
    إيران: على بريطانيا تغيير سلوكها
    بريطانيا تدعو الصين وروسيا للاتفاق على استراتيجية بشأن أفغانستان
    لافروف يلتقي وزراء خارجية مصر وسوريا وفرنسا وبريطانيا على هامش الجمعية العامة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك