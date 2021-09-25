تقارير إعلامية نقلا عن مصادر: لا خطة بديلة لأمريكا إذا فشل الاتفاق النووي

أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لم تسمها أن أمريكا لا تملك خطة بديلة في حال فشل الاتفاق النووي مع إيران.

وحسب تصريحات نقلها موقع الشرق عن مصادر أكدت أن مباحثات الخارجية الأمريكية مع مسؤوليين خليجيين أثبتت عدم وجود خطة بديلة لدى أمريكا بشأن إيران إذا لم تعد للاتفاق النووي.

إلى ذلك أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكين أكد على "متابعة الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ومواجهة السلوك العدواني المستمر لإيران في الخليج".

وقد شهدت الفترة الأخيرة تصريحات متبادلة حول استئناف مفاوضات الاتفاق النووي التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا.

حيث أكد بلينكن أن بلاده "مخلصة وحازمة للغاية" في العودة إلى الاتفاق النووي، محذرا من طول أمد المحادثات قائلا: "ليست لأجل غير مسمى".

في حين أكد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لا تعتزم "الابتعاد" عن مباحثات فيينا حول برنامجها النووي، قائلا: "بالتأكيد سنقوم باستئناف المفاوضات التي تخدم حقوق أمتنا ومصالحها".

وحول موقف حكومة إبراهيم رئيسي أكد أنها تنظر في "مقاربات حول مسألة العودة إلى المفاوضات"، مؤكدا: "سنعود إلى طاولة المفاوضات في أقرب فرصة".

يشار إلى أن محادثات فيينا التي كانت قد بدأت أبريل/ نيسان الماضي بين امريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة منها.

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