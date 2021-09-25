الرئيس الإيراني يوجه بزيادة الصادرات إلى العراق والدول المجاورة

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا دعا الرئيس الإيراني إلى وضع البنى التحتية اللازمة لتنمية الصادرات وزيادتها إلى العراق.

تصريحات رئيسي جاءت خلال اجتماع له أمس الجمعة في مدينة إيلام غرب إيران، حيث أكد أن حصة الصادرات الإيرانية إلى الدول المجاورة لم تصل إلى 2%.

وقال إيراني إنه يجب رفع تلك الصادرات من 20 مليار دولار إلى ما بين 40 - 50 مليار دولار.

واعتبر رئيسي أن الحدود المشتركة بين محافظة ايلام الإيرانية والعراق، والبالغة 430 كلم، "فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات بين الشعبين" مؤكدا أنها ليست تهديدا في ظل الجذور الثقافية والعقائدية والفكرية المشتركة.

ودعا رئيسي إلى "تشكيل مجموعة حقوقية واقتصادية بين إيران والعراق وخاصة محافظة إيلام والمحافظات المجاورة للعراق بهدف تسهيل الصادرات ورفع الموانع من أمام المصدرين"، لافتا إلى أن "إيلام" بها مجموعة من "الطاقات الكامنة، والتي يمكن ان تسهم في خلق فرص العمل وانعاش اقتصاد المحافظة كالسياحة وزراعة النباتات الطبية والغابات واستثمار الثروات الطبيعية".

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