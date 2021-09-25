وزير الخارجية الإيطالي: بدون الانتخابات الليبية يتفاقم خطر الإرهاب والهجرة

عبر وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو عن إدراك بلاده أهمية الانتخابات الليبية القادمة، مؤكدا أنها تمثل أهمية قصوى.

وحسب تصريحات نقلها موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، قال دي مايو: "إن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد اجراء الانتخابات".

وحذر الوزير الإيطالي من أنه "بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار، ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها".

وقد ناقش الوزير الإيطالي الأوضاع في ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، كان قد أصدر بيانا أعلن فيه الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، الجاري، عن تشكيله لجنة لإعداد مقترح بقانون انتخاب مجلس النواب المرتقب في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، معلنا عدم اعترافه بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب، ويظهر من ذلك، مدى الخلاف الظاهر بين مجلسي النواب والدولة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالانتخابات المقبلة.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

إلا أن هذه الخطوات من كلا الطرفين تعكس التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

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